Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.03.2019, 10:25

Подозреваемый в рассылке бомб оппонентам Трампа признал свою вину

Подозреваемый в рассылке бомб оппонентам Трампа признал свою вину - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Сезару Сэйаку, который признался в рассылке бомб оппонентам Трампа, грозит пожизненное заключение

Реклама
Реклама

Американец Сезар Сэйак, который, как считают власти США, отправлял посылки с бомбами оппонентам президента Дональда Трампа, признал свою вину. Об этом сообщает Associated Press.

Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Реклама

"Мне искренне жаль", - сказал Сэйак в зале судебного заседания.

По данным правоохранителей, Сэйак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В числе адресатов - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро.

Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

Имя подозреваемого впервые было названо 26 октября прошлого года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, Сезар Сэйак, бомба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 