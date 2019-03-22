Подозреваемый в рассылке бомб оппонентам Трампа признал свою вину

Дональд Трамп (фото - EPA)

Американец Сезар Сэйак, который, как считают власти США, отправлял посылки с бомбами оппонентам президента Дональда Трампа, признал свою вину. Об этом сообщает Associated Press.

Ему грозит пожизненное тюремное заключение.

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"Мне искренне жаль", - сказал Сэйак в зале судебного заседания.

По данным правоохранителей, Сэйак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В числе адресатов - экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро.

Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал.

Имя подозреваемого впервые было названо 26 октября прошлого года.