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28.12.2018, 21:49

Погуляли на миллион: сорвавшиеся баржи разрушили порт Ванкувера

Погуляли на миллион: сорвавшиеся баржи разрушили порт Ванкувера - Фото
Сорвавшиеся баржи (фото - VPD Marine Unit)

Повреждены база гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты

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В Канаде в порту Ванкувера две тяжелые баржи, каждая размером примерно с футбольное поле, сорвались с якоря и повредили несколько объектов. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел около 5 утра. Две сцепленные друг с другом баржи, предназначенные для перевозки морских контейнеров, оторвались с причала и начали дрейфовать в порту Ванкувера. Баржи повредили базу гидросамолетов, ресторан и две дорогие яхты в гавани. Общие убытки составили около миллиона долларов.

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Баржи удалось поймать, отвести на место и пришвартовать только через три часа. Для этого потребовались два буксира, два портовых корабля и полицейский катер.

Правоохранители начали расследование инцидента, компании-владельцы барж установлены.

В конце октября сообщалось, что девятилетняя Элина Чайлдс в первый день легальных продаж марихуаны в Канаде за рекордное время продала в очереди в магазин канабиса все 30 пачек печенья, которые взяла с собой.

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Теги: курьез, канада, порт, ванкувер, баржа
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