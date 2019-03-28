Похищенное мигрантами судно взяли под контроль военные Мальты

Фото: EPA

Мальтийские военные взяли под контроль грузовое судно, которое ранее похитила группа мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщает Радио Свобода.

Патрульный корабль мальтийского флота остановил судно на границе территориальных вод Мальты.

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При поддержке еще одного патрульного корабля и вертолета военные высадились на борт и взяли судно под контроль. О том, оказывали ли им сопротивление, не сообщается. Судно зашло в порт Валетты, столицы Мальты.

Более сотни мигрантов, находящихся на борту, как ожидается, отправят в лагерь беженцев.

Мальтийские военные подтвердили, что капитан судна связался с ними и попросил помощи, заявив, что его захватили.

27 марта сообщалось, что судно направлялось к побережью Ливии, чтобы оставить в порту спасенных в открытом море мигрантов, однако примерно в 10 километрах от берега мигранты захватили судно и, вероятно, заставили экипаж взять курс на Европу.