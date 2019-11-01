Пожар в Калифорнии виден из космоса: фото

Дым отчетливо виден из космоса (Фото: Andrew Morgan/Twitter)

Пожар в Калифорнии настолько масштабен, что шлейф от его дыма можно увидеть из космоса. Об этом сообщает Space.com.

По данным лесного и противопожарного департамента Калифорнии, на данный момент площадь пожара составляет 310 кв. км. Астронавт НАСА Эндрю Морган смог сфотографировать пожары из иллюминатора Международной космической станции. Фото он разместил в своем Twitter.

Масштабные пожары, получившие название Кинкейд, вынудили покинуть свои дома 180 000 человек. Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

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