В Калифорнии пылают леса, пламя усиливает северный ветер: видео

В американском штате Калифорния ежегодные северные ветры стали причиной масштабных лесных пожаров - на сегодняшний день сгорело уже более 40 км² лесов. Об этом сообщил Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности, передает BBC.

Ожидается, что самый сильный ветер достигнет Калифорнии завтра, 25 октября.

"Похоже, что в худшем случае в южной Калифорнии порывы ветра будут достигать 55 миль в час (88 км/ч). А в некоторых прибрежных районах ветры могут достигать 75 миль в час (120 км/ч)", - сказал метеоролог Марк Ченард.

В городе Гейсервиль власти выпустили постановление о немедленной эвакуации. В Лос-Анджелесе, Сан-Бернардино и Вентури (Южная Калифорния) рассматривается вопрос об отключении от электроснабжения более 300 000 человек.

Ранее 2 млн жителей американского штата Калифорния остались без электроснабжения после отключения сети коммунальной компании Pacific Gas and Electric Company для предотвращения лесных пожаров. Причиной отключения стала жаркая погода на юге штата. Она опасна особенно в сочетании с ежегодными ветрами «Диабло», которые несут сухой горячий воздух с северо-востока, из залива Сан-Франциско, весной и осенью. В этих условиях пожара могут распространяться очень быстро, например, через искры от проводов ЛЭП или после падения деревьев на электроопоры.

В мае энергетическую компанию Pacific Gas and Electric (PG&E) признали ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в истории штата Калифорния.

Читайте также: Разлом Сан-Андреас. В Калифорнии произошли землетрясения: видео