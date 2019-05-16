Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) признана ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в истории штата Калифорния. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны США (CAL FIRE), передает CNN.

Установлено, что пожар начался 8 ноября и был спровоцирован неполадками в работе "линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric". Быстрому распространению огня послужили засуха, высокая температура воздуха и сильный ветер.

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Компания находится в состоянии банкротства. Ее обяжут выплатить компенсацию в размере 30 млрд долларов. В Pacific Gas and Electric сообщили, что информация CAL FIRE соответствует "предварительным заявлениям компании".

Пожар был локализован только 25 ноября. Погибли не менее 85 человек и разрушены тысячи сооружений - жилых и коммерческих.

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