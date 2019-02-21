Искали 101 день: собаку нашли после пожаров в Калифорнии - видео

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Акита-ину по кличке Кингстон нашли волонтеры и вернули семье

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Двенадцатилетний пес породы акита-ину по кличке Кингстон, который пропал во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии в ноябре 2018 года, нашелся. Об этом рассказывается в сюжете телеканала ABC10.

Кингстона последний раз видели 101 день назад: он выпрыгнул из грузовика и убежал, когда семья Бальехо эвакуировалась из охваченного пожарами города Парадайз.

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Семья все это время искала Кингстона, размещая объявления, в том числе в Интернете, и обзванивая приюты. 

В конце концов собаку по фотографиям, которые Бальехо публиковали в соцсети, узнали волонтеры и вернуть его семье.

Волонтеры из Friends of Camp Fire Cats рассказали, что крупная собаку зафиксировала их камера. Они установили ловушку и поймали Кингстона. Судя по всему, пес, чтобы выжить, охотился на скунсов - характерный резкий запах не удалось вывести даже спецсредствами.

Friends of Camp Fire Cats целенаправленно занимаются поисками домашних животных, пропавших во время пожаров в ноябре. По их словам, удалось найти и вернуть в семьи уже более 200 животных.

14 января сообщалось, что в Мексике, в штате Тамаулипас бездомный пес, которого два года назад приютили работники местной заправочной станции, спас одного из них во время вооруженного нападения.

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Теги: собака, пожар, животные, калифорния
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