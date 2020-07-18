Пожар в соборе святых Петра и Павла во Франции: последствия и версии

Правоохранители обнаружили три очага возгорания в соборе

Пожар во французском соборе святых Петра и Павла в городе Нант потушен. Прокуратура расследует версию поджога, сообщает Le Figaro.

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Огонь полностью уничтожил орган XV в. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и в любой момент может обрушиться.

ВВС цитирует прокурора Пьера Сеннеса: "Когда вы находитесь на месте пожара и видите три отдельных очага возгорания, вы начинаете расследование, это вопрос здравого смысла".

Reuters приводит свидетельство продавца из расположенного рядом с собором газетного киоска. Он сказал, что услышал взрыв перед тем, как пламя охватило здание.

Президент Эмманюэль Макрон написал в Twitter: "После Нотр-Дама собор Святого Петра и Павла в огне. Благодарим пожарных, которые идут на все риски, чтобы спасти готический собор".

В субботу утром 18 июля во французском соборе святых Петра и Павла возник пожар.

Сооружение этого собора в Нанте началось в XV веке, но полностью строительство завершилось только к 1890 году. В конце XVIII столетия ему угрожало снесение в связи с перепланировкой города, в 1800 году он пострадал от взрыва в расположенном неподалеку замке Бретонских герцогов, а в 1944 году - от военных бомбардировок. Последний пожар в соборе до этого дня происходил 28 января 1972 года - после него храм на три года закрыли для посещений на ремонт.

Вадим Ребрина

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