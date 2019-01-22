Пожизненно +6 лет: турецкой журналистке увеличили тюремный срок

Фото: Turkish Minute

В Турции 74-летняя журналистка Назли Иличак, отбывающая пожизненное заключение по обвинению в попытке переворота 2016 года, получила дополнительно 5 лет и 10 месяцев за публикацию конфиденциальных материалов. Об этом сообщает Turkish Minute.

Иличак обвинили в публикации секретного документа Генштаба Турции в газете Bugün в январе 2015 года. Материал журналистки касался якобы связанной с Аль-Каидой группировки военных.

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В ходе судебного заседания Иличак заявила, что получила материалы из Twitter, и что их публикация была осуществлена ​​в рамках журналистских правил.

Заключенная с июля 2016 года, Иличак получила в феврале 2018 года пожизненное заключение по обвинению в членстве в террористических группах и попытке свергнуть правительство и подорвать конституционный строй. В декабре 2018 года она также была приговорена к одному году и двум месяцам заключения за открытое оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана в твите, который она опубликовала в феврале 2016 года.

9 января сообщалось, что в Турции журналистику Deutsche Welle Пэлин Ункер осудили на 13 месяцев и 15 дней заключения за статью о возможной связи сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма с офшорными компаниями на Мальте.