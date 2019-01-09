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09.01.2019, 13:16

Журналистке Deutsche Welle дали год тюрьмы за статью об офшорах

Журналистке Deutsche Welle дали год тюрьмы за статью об офшорах - Фото
Пэлин Ункер (фото - facebook/pelinunker)

Турецкий суд счел, что своей публикацией Пэлин Ункер "оскорбила и оклеветала госслужащего"

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В Турции журналистику Deutsche Welle Пэлин Ункер осудили на 13 месяцев и 15 дней заключения за статью о возможной связи сына экс-премьер-министра Бинали Йылдырыма с офшорными компаниями на Мальте. Об этом сообщает DW.

“Это уже стало частью жизни журналиста. Мы с друзьями привыкли к встречам в залах суда”, - говорит журналистка.

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Публикация Ункер размещена в турецкой еженедельной газете Cumhuriyet, в которой сама журналистка уже не работает.

Сам приговор, с формулировкой “за оскорбление и клевету в адрес госслужащего”, был вынесен судом на основании иска Йылдырыма и двух его сыновей.

Кроме тюремного заключения, Ункер также обязали выплатить $1570 штрафа.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать.

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Теги: арест журналистов, Турция, офшор
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