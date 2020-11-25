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"Покиньте НАТО". Пранкеры из России разыграли канадского премьера от имени Греты Тунберг

25.11.2020, 11:53
Джастин Трюдо (Фото: Adrian Wyld/EPA)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Lexus) разыграли канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Они позвонили политику, представившись активисткой Гретой Тунберг и призвали его выйти из НАТО, сообщает The Guardian.

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Во время десятиминутного разговора "Грета" заявила Трюдо, что ее очень беспокоит "растущий мировой кризис и ожидание мировой войны". 

"Это приводит к катастрофе и это очень страшно", – отметила фальшивая Тунберг. Трюдо согласился, что это действительно так. После этого "Грета" сказала, что взрослые часто ведут себя как дети.

"Мы можем создать мир, в которому каждому найдется место.<...> Но покиньте НАТО, бросьте оружие. Собирайте цветы и улыбайтесь природе", – призвала "она". На это премьер ответил, что он тоже мечтает о другом мире, в котором не будут нужны солдаты, но пока они все еще живут в этом.

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Дарья Мостовая
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