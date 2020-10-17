Офис президента: Эрдоган устроил сюрприз для премьера Канады – разговор с Зеленским

Трюдо и Зеленский обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня

Во время рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию состоялся короткий трехсторонний дружеский разговор Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом сообщает Офис президента.

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"Премьер-министр Канады проводил телефонный разговор с Президентом Турции, во время которого Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому", – сказано в сообщении.

Трюдо и Зеленский обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах, сообщили в ОП.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате", – отметили на Банковой.

Сейчас проходит рабочий визит Зеленского в Турцию.

Он заявил, что Украина заинтересована в создании совместного с Турцией предприятия по производству военных дронов.

Турция приветствовала сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

Вадим Ребрина

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