Украина заинтересована в совместном с Турцией производстве беспилотников – Зеленский

Зеленский отметил, что Украина с большим интересом наблюдает за развитием военно-промышленного комплекса Турции

Украина заинтересована в создании совместного с Турцией предприятия по производству военных дронов. Есть еще ряд возможных общих проектов. Об этом в интервью турецкому изданию Demirören сказал президент Владимир Зеленский, который находится в Турции с рабочим визитом.

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Зеленский отметил, что Украина с большим интересом наблюдает за развитием военно-промышленного комплекса Турции.

"Например, турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего ВПК... И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина производит двигатели для беспилотников. "Поэтому запуск совместного предприятия – естественный шаг", – считает президент.

Зеленский также сообщил об интересе Турции к ГП Антонов.

По его словам, также Украина рассчитывает на сотрудничество с Турцией в оборонной промышленности. "Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет"... Потенциал для сотрудничества огромный", – отметил Зеленский.

6 октября стало известно, что Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведывательных дронов Bayraktar TB2, которые получили популярность в СМИ и соцсетях с возобновлением войны в Нагорном Карабахе, где их успешно применяет Азербайджан.

В Киеве до 2025 года планируется возвести аэропорт для БПЛА.

Вадим Ребрина

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