Полиция Испании штурмовала университет: там заперся осужденный за оскорбление власти рэпер

Испанская полиция штурмовала университет в муниципалитете Лерида в Каталонии, чтобы арестовать рэпера, приговоренного к тюремному заключению за прославление терроризма и оскорбление короля. Об этом сообщат Reuters.

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Вчера, 15 февраля, Пабло Хазель и группа его сторонников забаррикадировались в университете, чтобы рэпер избежал девятимесячного срока. Он должен был сдаться полиции для отбытия наказания до прошлой пятницы.

"Им придется ворваться, чтобы схватить меня и посадить в тюрьму", – заявил Хазель в Twitter.

Хазель был осужден в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он ссылался на запрещенные организации, в частности, выражал поддержку Виктории Гомес, находящейся в тюрьме участнице марксистской группы Грапо. В других текстах рэпер называл бывшего короля Хуана Карлоса боссом мафии. Также он обвинял полицию в пытках и убийствах протестующих и поддерживает независимость Каталонии.

Более 200 деятелей искусства, включая режиссера Педро Альмодовара, актера Хавьера Бардема и певца Жуана Мануэля Серрата, подписали петицию против тюремного заключения Хазеля. Это вынудило правительство анонсировать некоторое ослабление ограничений на свободу слова.

В штурме университета участвовали десятки полицейских, Хазель был арестован.

Вчера, 15 февраля, стали известны результаты выборов в Каталонии: сторонники независимости получили большинство.

Денис Юдин

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