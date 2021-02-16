UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Полиция Испании штурмовала университет: там заперся осужденный за оскорбление власти рэпер

16.02.2021, 11:15
Полиция Испании штурмовала университет: там заперся осужденный за оскорбление власти рэпер - Фото
Пабло Хазель (слева) и его сторонники (Фото – Ramon Gabriel, EPA)

Испанская полиция штурмовала университет в муниципалитете Лерида в Каталонии, чтобы арестовать рэпера, приговоренного к тюремному заключению за прославление терроризма и оскорбление короля. Об этом сообщат Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 15 февраля, Пабло Хазель и группа его сторонников забаррикадировались в университете, чтобы рэпер избежал девятимесячного срока. Он должен был сдаться полиции для отбытия наказания до прошлой пятницы.

"Им придется ворваться, чтобы схватить меня и посадить в тюрьму", – заявил Хазель в Twitter.

Хазель был осужден в 2018 году за тексты песен и твиты, в которых он ссылался на запрещенные организации, в частности, выражал поддержку Виктории Гомес, находящейся в тюрьме участнице марксистской группы Грапо. В других текстах рэпер называл бывшего короля Хуана Карлоса боссом мафии. Также он обвинял полицию в пытках и убийствах протестующих и поддерживает независимость Каталонии.

Более 200 деятелей искусства, включая режиссера Педро Альмодовара, актера Хавьера Бардема и певца Жуана Мануэля Серрата, подписали петицию против тюремного заключения Хазеля. Это вынудило правительство анонсировать некоторое ослабление ограничений на свободу слова.

В штурме университета участвовали десятки полицейских, Хазель был арестован.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
испания свобода слова Каталония Пабло Хазель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 