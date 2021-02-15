Сторонники независимости получили большинство в парламенте Каталонии

Сторонники независимости Каталонии от Испании получили большинство в парламенте региона. Об этом со ссылкой на данные после подсчета 99,72% голосов сообщает La Vanguardia.

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Социалистическая партия PSC, выступающая против независимости, лидирует по количеству полученных голосов и получает 33 места в парламенте. Выступающие за независимость Каталонии Республиканские левые (ERC) и Вместе за независимость (Junts) получили 33 и 32 места соответственно.

Всего у сторонников независимости вместе с партией CUP 74 голоса в парламенте при необходимых для большинства 68. В парламенте Каталонии 135 мест.

Явка на выборах оказалась низкой – 53,56%.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости. Вопреки позиции Мадрида и не без столкновений с полицией голосование состоялось. На незаконном референдуме при явке 42,3% за независимость региона высказались 90,18%.

В конце октября 2017-го за отделение от Испании проголосовал и региональный парламент, а на следующий день Мадрид лишил Каталонию автономии и взял под контроль региональное правительство.

В декабре 2017-го сторонники независимости получили 70 мест в парламенте Каталонии.

Денис Юдин

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