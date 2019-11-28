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Поломка ледокола: французские ученые могут застрять в Антарктиде

Поломка ледокола: французские ученые могут застрять в Антарктиде - Фото
Ледокол был построен в 2017 году (Фото: скриншот из видео)
28.11.2019, 15:55

Молодые ученые не против побыть в экспедиции подольше

В результате поломки гребного винта ледокола L'Astrolabe 42 французских исследователя на антарктической станции Дюмон-д’Юрвиль могут на несколько недель остаться там. Об этом передает Science Alert.

Ледокол должен был доставить на станцию припасы и партию исследователей на смену находящимся там. Издание отмечает, что молодые члены экспедиции были бы рады остаться в Антарктиде подольше, но старшие предпочитают скорее вернуться к своим семьям. На прошлой неделе австралийское правительство обязалось отправить свой корабль Aurora Australis на Дюмон-д'Юрвиль и на другую французско-итальянскую - Конкордия. Aurora Australis прибудет на Тасманию в конце ноября, а затем в начале декабря двинется на юг, чтобы забрать исследователей.

Ледоколу L'Astrolabe чуть больше двух лет, его строительство было завершено в 2017 году, и он пришел на смену более старому судну с таким же названием.

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