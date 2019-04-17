Польша готовится к соглашению о военной базе США - Bloomberg

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Польша готовится к соглашению с США о создании американской военной базы, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, имена которых не называется, поскольку информация касается нацбезопасности.

Поляки рассматривают военную базу как форпост на пути российской агрессии, а Кремль, как отмечается, вероятно воспримет это как провокацию.

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Также сообщается, если соглашение будет достигнуто, президент США Дональд Трамп может поехать в Польшу осенью. Однако пока неясно, полностью ли поддерживает американский президент идею создания базы в Польше.

Польский лидер Анджей Дуда, в свою очередь, "по-прежнему полон решимости выделить $2 млрд на строительство базы".

На сегодняшний день в Польше с ротацией находятся около 4000 американских военных. По словам источника журналистов, знакомого с планами Белого дома, вместо немедленного начала строительства военной базы, эта договоренность о присутствии военных может быть усилена. Польша, уточняется, обращалась к США для увеличения присутствия американских военных и раньше.

"Как и многие восточноевропейские государства, поляки стали более настороженно относиться к территориальным стремлениям России после того, как Кремль аннексировал Крым у соседней Украины в 2014 году", - говорится в материале Bloomberg.

3 апреля сообщалось, что Польша и Литва могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны для защиты Балтийского региона с помощью американских зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot.