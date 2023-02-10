Польша может закрыть все пункты пропуска с Беларусью. У Лукашенко пугают "коллапсом"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что его страна не исключает закрытия тех пунктов пропуска на границе с Беларусью, которые еще открыты. В Минске это решение назвали "катастрофическим".

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10 февраля глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский принял решение о закрытии ключевого пункта пропуска в Бобровниках на границе с Беларусью. По словам Каминского, "решение было принято из-за важных интересов государственной безопасности".

На пресс-конференции в Брюсселе 10 февраля Моравецкий заявил, что Польша "не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска" со своим восточным соседом.

Причиной этого, отметил он, является "рост напряжения", связанный с тем, что "Беларусь играет так, как играет Кремль", и такое поведение "становится все более опасным для нас, для Украины и Европы".

Белорусские пограничники отреагировали на заявление Моравецкого, назвав такое решение "катастрофическим". Они заявили, что это якобы может привести к "коллапсу" для обеих стран.

"После закрытия еще одного польского пункта пропуска ситуация станет катастрофической и может привести к коллапсу на границе, поскольку нагрузка на оставшиеся два пункта пропуска критически возрастет. Грузовики смогут пересекать границу в польском направлении только через пункт пропуска Кукурики (Козловичи), а легковой транспорт – только через пункт пропуска Тересполь (Брест)", – говорится в заявлении.

18 января 2023 года Литва разорвала договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве.

Мілана Головань

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