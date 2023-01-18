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Литва решила разорвать договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

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18.01.2023, 17:33
Литва решила разорвать договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве - Фото
Граница Беларуси (Фото - Денис Монастырский / Facebook)

Правительство Литвы приняло решение денонсировать договор с Беларусью о принципах приграничного сотрудничества. Об этом сообщает LRT.lt.

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Решение было принято по предложению МВД Литвы. Основной предпосылкой для разрыва соглашения было то, что при нынешней политике Беларуси его реализация невозможна.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс отмечал, что беларусское правительство "заняло позицию конфронтации", и в такой ситуации соглашение о сотрудничестве действовать не может.

Денонсированное соглашение было заключено в 2006 году и оговаривало сферы приграничного сотрудничества.

Сергій Бережний
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граница беларусь литва соглашение
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