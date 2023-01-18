Литва решила разорвать договор с Беларусью о приграничном сотрудничестве

Правительство Литвы приняло решение денонсировать договор с Беларусью о принципах приграничного сотрудничества. Об этом сообщает LRT.lt.

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Решение было принято по предложению МВД Литвы. Основной предпосылкой для разрыва соглашения было то, что при нынешней политике Беларуси его реализация невозможна.

Ранее заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс отмечал, что беларусское правительство "заняло позицию конфронтации", и в такой ситуации соглашение о сотрудничестве действовать не может.

Денонсированное соглашение было заключено в 2006 году и оговаривало сферы приграничного сотрудничества.

В сентябре 2022 года министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте внесла предложение о расторжении двусторонних договоров и межведомственных соглашений с Беларусью, заключенных по линии МВД.

12 января 2023 года глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что, с точки зрения возможной угрозы, к россиянам и беларусам следует относиться одинаково.

Сергій Бережний

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