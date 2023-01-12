Спецслужбы Литвы видят одинаковую потенциальную угрозу в россиянах и беларусах

Россиян и беларусов с точки зрения возможной угрозы надо оценивать одинаково. Об этом заявил глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис в интервью Delfi.

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"Мы понимаем, что среди беларусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Беларусь, но у нас есть немало фактов, что иногда приезжают люди, завербованные беларуским КГБ. Их не один, не два, не три", – сказал Яунишкис.

По его словам, в Литве были зафиксированы факты въезда агентов беларуского КГБ и завербованных людей.

"Беларуский КГБ работает очень интенсивно, как и российский у себя. Я имею в виду, что люди, которые пересекают границу и едут в эти страны за дешевым горючим, сигаретами или еще за чем-то, автоматически оказываются в зоне риска. У нас есть факты вербовки людей, их спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе, образовании, кто они. Собирают информацию, пугают, чтобы получить информацию", – сказал Яунишкис.

Российские и беларуские спецслужбы, по его словам, "славятся" тем, что могут "подсунуть" преступления и потом обвинять, заявляя: "Если хочешь вернуться домой, а не сидеть в тюрьме 10 лет, должен сотрудничать".

Он подчеркнул, что сейчас Европа понемногу "очищается" от влияния российской разведки, и такие процессы протекают во многих странах, но не надо руководствоваться иллюзиями, будто у РФ нет своих агентов во всей Европе.

"Мы видим, что происходит в Болгарии – там одного за другим ловят российских шпионов – высылают домой или арестовывают. Были случаи в Нидерландах, Британии и других странах. Есть немало фактов, многих иностранных агентов ловят, их высылают домой. То же самое и в странах Балтии", – сказал он.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России с шенгенскими визами.

В декабре литовские пограничники не пропустили в страну лишенного гражданства мужа Елены Каминскас, предполагаемой матери детей военного преступника Сергея Шойгу.

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Оксана Житнюк

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