Президент Литвы – о запрете въезда россиянам: Мы ничего не знаем об их истинных мотивах

Литва считает правильным свое решение запретить въезд в страну россиянам, вместе с теми, у кого есть виза стран ЕС, так как это вопрос нацбезопасности – "мы ничего не знаем об их истинных мотивах". Об этом Настоящему времени сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

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Он напомнил журналистке с паспортом РФ, которая задала вопрос о "жесткой" политике Вильнюса относительно российских беглецов от мобилизации, что до ее объявления положение россиян было "очень простым и комфортным: можно было просто следить за войной по ТВ или игнорировать ее, возможно, поддерживать Путина".

"Теперь им пришлось делать выбор – это принесло опасность в обычные российские семьи. И некоторые из них, возможно, оставаясь сторонниками Путина, подумали: "Хорошо, я – за эту войну, но давайте без меня". И они покидают РФ. И, разумеется, Литва является потенциальным местом, куда они хотят поехать", – объяснил президент страны.

Поэтому, отметил он, Вильнюс решил, что нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне против Украины – "недостаточно хорошая для нас причина, чтобы принять этих людей".

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"Мы ничего не знаем об их истинных мотивах. Может быть, они продолжат поддерживать Путина, но уже на территории нашей страны? Это недопустимо. И именно по этой причине мы ввели запрет на въезд для российских туристов, также вместе с теми, у кого есть виза стран ЕС", – подчеркнул Науседа.

На вопрос: а если такие беглецы не смогут уехать, то "могут стать новыми солдатами", он заявил, что "этого никто не знает".

"Мы, страны Балтии, в связи с тем, насколько хорошо мы знаем нашего соседа, решили пойти на более жесткие меры. И считаем, что мы правы", – подытожил литовский лидер.

Євген Пилипенко

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