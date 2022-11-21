UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Литвы – о запрете въезда россиянам: Мы ничего не знаем об их истинных мотивах

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 11:07
Президент Литвы – о запрете въезда россиянам: Мы ничего не знаем об их истинных мотивах - Фото
Гитанас Науседа (фото - EPA)

Литва считает правильным свое решение запретить въезд в страну россиянам, вместе с теми, у кого есть виза стран ЕС, так как это вопрос нацбезопасности – "мы ничего не знаем об их истинных мотивах". Об этом Настоящему времени сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он напомнил журналистке с паспортом РФ, которая задала вопрос о "жесткой" политике Вильнюса относительно российских беглецов от мобилизации, что до ее объявления положение россиян было "очень простым и комфортным: можно было просто следить за войной по ТВ или игнорировать ее, возможно, поддерживать Путина".

"Теперь им пришлось делать выбор – это принесло опасность в обычные российские семьи. И некоторые из них, возможно, оставаясь сторонниками Путина, подумали: "Хорошо, я – за эту войну, но давайте без меня". И они покидают РФ. И, разумеется, Литва является потенциальным местом, куда они хотят поехать", – объяснил президент страны.

Поэтому, отметил он, Вильнюс решил, что нежелание быть мобилизованным и участвовать в войне против Украины – "недостаточно хорошая для нас причина, чтобы принять этих людей".

Читайте также: Следующий саммит НАТО пройдет в 25 км от границы Беларуси

"Мы ничего не знаем об их истинных мотивах. Может быть, они продолжат поддерживать Путина, но уже на территории нашей страны? Это недопустимо. И именно по этой причине мы ввели запрет на въезд для российских туристов, также вместе с теми, у кого есть виза стран ЕС", – подчеркнул Науседа.

На вопрос: а если такие беглецы не смогут уехать, то "могут стать новыми солдатами", он заявил, что "этого никто не знает".

"Мы, страны Балтии, в связи с тем, насколько хорошо мы знаем нашего соседа, решили пойти на более жесткие меры. И считаем, что мы правы", – подытожил литовский лидер.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война литва мобилизация агентура дезертир бегство пятая колонна Гитанас Науседа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 