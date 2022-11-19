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"PEACE Да" и "PEACE Дюк". Литовцы купят второй морской дрон для ВСУ и собирают на третий

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 12:02
Морские дроны (Фото: United24)

В Литве собрали средства на покупку второго морского дрона для Украины и начали сбор на третий. Об этом сообщил литовский журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас, ранее собиравший деньги на Bayraktar и дроны-камикадзе Warmate для Украины.

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"Литовцы в огне", – написал Тапинас.

По словам Тапинаса, после предоставления Украине морского дрона "PEACE Дец" литовцы собрали еще $250 000 на второй под названием "Миру да" или "PEACE Да".

"А у нас уже есть 40К евро на третий – "Герцог Мира" ("PEACE Дюк"). Это будет лучшее трио со времен трех теноров", – написал Тапинас.

  • В мае граждане Литвы собрали почти 6 млн евро на ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ, но Турция согласилась бесплатно поставить его Украине. Минобороны Литвы сообщало, что потратит 1,5 млн евро на боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн евро пойдут на поддержку Украины.
  • В сентябре Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией WB Group на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.
  • 17 ноября литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и назвали его "PEACE Дец". 

Читайте также: Украина собирает флот дронов-камикадзе. Какие у них характеристики и где еще они есть

Наталія Медведєва
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литва беспилотник морской дрон
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