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Литва подписала договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе для Украины

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30.09.2022, 16:40
Литва подписала договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе для Украины - Фото
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Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией WB Group на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Согласно сообщению, два полных комплекта беспилотников, включая оборудование для запуска и управления, а также боеприпасы, будут закуплены у польского производителя вооружений и переданы Украине.

Такие беспилотные комплексы способны нести различные типы зарядов, предназначенных для поражения живой силы, командных пунктов и бронетехники противника, в том числе танков.

Необходимость в этих системах согласована с украинской армией, говорится в сообщении.

СПРАВКА. Радиус действия комплекса Warmate - 10 км, продолжительность барражирования в полчаса позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч и подняться на максимальную высоту в 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м. Максимальная взлетная масса комплекса — 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г. Летательный аппарат обладает автоматическим режимом управления полетом и системой возврата. Во время атаки БПЛА заходит на цель в пике, достигая своей максимальной скорости — 150 км/ч.

Средства на приобретение дронов собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более 2 млн евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение Warmate.

  • 26 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва закупит 37 дронов-камикадзе польского производства WB Group для Украины на деньги, которые граждане Литвы собрали для Вооруженных Сил Украины.
Вадим Ребрина
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БПЛА литва warmate
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