Литва закупит у Польши 37 дронов-камикадзе для Украины

Литва закупит 37 дронов-камикадзе польского производства WB Group для Украины на деньги, которые граждане Литвы собрали для Вооруженных Сил Украины. Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

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По его словам, 1 млн евро собранных для Украины в рамках литовской кампании Legion Of Boom потратят на закупку дронов-камикадзе Warmate.

"Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе у Польши, а затем отправлены Украине", — написал он.

Средства для этой покупки собирал журналист телевидения Laisves TV Андрюс Тапинас. В рамках инициативы Legion of Boom собрали более 2 млн евро.

Тапинас уточнил, что польская WB Group предоставит бесплатно 10 дронов.

"Сначала ожидали 25, но удалось договориться о 27 и еще 10 польский производитель предоставит в поддержку Украины", – написал Тапинас в Facebook.

Издание Delfi уточняет, что покупка этих дронов согласована с ВСУ и производители поставят эти системы Украине в октябре-ноябре.

Дроны Warmate – могут уничтожать танки и командные пункты. Устройства весят почти 5,7 кг, их дальность полета составляет 30 км, скорость – 150 км/ч. Отмечается, что дроны отличаются оперативностью и их можно подготовить к заданию за пять минут.

В мае граждане Литвы собрали почти 6 млн евро на ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ, но Турция согласилась бесплатно поставить его Украине. Минобороны Литвы сообщало, что потратит 1,5 млн евро на боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн евро пойдут на поддержку Украины.

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Наталия Фреик

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