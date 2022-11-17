Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник и назвали его "PEACE Дец"

Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за $250 000 и назвали его "PEACE Дец". Об этом сообщил литовский журналист Laisvės TV Андрюс Тапинас, ранее собиравший деньги на Bayraktar и дроны-камикадзе Warmate для Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши лучшие пожелания мира черноморскому флоту России", – написал Тапинас.

Он также сообщил, что идет сбор средств на еще один беспилотник для Украины.

В мае граждане Литвы собрали почти 6 млн евро на ударный беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ, но Турция согласилась бесплатно поставить его Украине. Минобороны Литвы сообщало, что потратит 1,5 млн евро на боеприпасы для дрона, а еще 4,4 млн евро пойдут на поддержку Украины.

В сентябре Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией WB Group на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины.

Читайте также: Беспилотник атаковал нефтяной танкер у побережья Омана

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.