Следующий саммит НАТО пройдет в 25 км от границы Беларуси: анонс от Столтенберга
Следующий саммит Североатлантического альянса запланирован на 11-12 июля 2023 года в столице Литвы. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Он подчеркнул, что союзники столкнулись "с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны".
"Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны, и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", – отметил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, "в эпоху растущей стратегической конкуренции" трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО "по-прежнему имеет важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".
Специально для восточного фланга Альянса он отметил, что Литва является "жизненно важным союзником", и как принимающая сторона многонациональной боевой группы эта страна "помогает обеспечить сильное сдерживание и защиту для всего Североатлантического союза".
Прошлый саммит состоялся в конце июня 2022 года в Мадриде. Президент Зеленский в обращении к саммиту сказал, что политика открытых дверей НАТО "не должна напоминать старые турникеты киевского метро".
- Столтенберг возглавляет Альянс с 1 октября 2014 года. В марте 2022-го его полномочия продлили на год – до 3 сентября 2023 года.
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