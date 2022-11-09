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Следующий саммит НАТО пройдет в 25 км от границы Беларуси: анонс от Столтенберга

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 10:39
Следующий саммит НАТО пройдет в 25 км от границы Беларуси: анонс от Столтенберга - Фото
Вильнюс (скриншот Drone Profs)

Следующий саммит Североатлантического альянса запланирован на 11-12 июля 2023 года в столице Литвы. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул, что союзники столкнулись "с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны".

"Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны, и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "в эпоху растущей стратегической конкуренции" трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в ​​рамках НАТО "по-прежнему имеет важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".

Специально для восточного фланга Альянса он отметил, что Литва является "жизненно важным союзником", и как принимающая сторона многонациональной боевой группы эта страна "помогает обеспечить сильное сдерживание и защиту для всего Североатлантического союза".

Прошлый саммит состоялся в конце июня 2022 года в Мадриде. Президент Зеленский в обращении к саммиту сказал, что политика открытых дверей НАТО "не должна напоминать старые турникеты киевского метро". 

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Євген Пилипенко
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