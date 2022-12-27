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В Литву не пустили мужа предполагаемой матери детей Шойгу. До этого его лишили гражданства

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 13:48
В Литву не пустили мужа предполагаемой матери детей Шойгу. До этого его лишили гражданства - Фото
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Литовские пограничники не пропустили в страну лишенного гражданства мужа Елены Каминскас, предполагаемой матери детей министра обороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной службы Литвы Гедрюса Мишутиса.

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Муж предполагаемой матери детей Шойгу Адолфас Каминскас недавно был лишен литовского гражданства, так как у него есть российский паспорт, что противоречит законодательству Литвы. 

По данным пограничников, 25 декабря Каминскас пытался вылететь в Литву из Стамбула. Он предъявил должностным лицам недействительный литовский паспорт, а затем попытался въехать в страну по российскому документу.

Так как Литва ввела ограничения на въезд россиян в страну, по паспорту РФ Каминскас не смог попасть в страну.

"После выполнения всех формальностей пограничники отправили вышеупомянутого человека обратно Стамбул", – сказал представитель Погранслужбы Литвы.

Ранее литовский канал LRT со ссылкой на собственный отдел журналистских расследований сообщал, что Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой. Она якобы является бывшей "подругой" Шойгу, от которого у нее двое детей. У семьи Каминскасов есть двое собственных детей.

  • 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу для граждан России с шенгенскими визами.

Читайте также: Президент Литвы – о запрете въезда россиянам: Мы ничего не знаем об их истинных мотивах

Оксана Житнюк
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литва сергей шойгу Адольфас Каминскас
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