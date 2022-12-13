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Литва лишила гражданства мужчину, который имеет паспорт РФ и связан с семьей Шойгу — LRT

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 17:39
Литва лишила гражданства мужчину, который имеет паспорт РФ и связан с семьей Шойгу — LRT - Фото
Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министерство внутренних дел Литвы лишило гражданства Адолфаса Каминскаса — он женат на Елене Каминскас (Шебуновой), предполагаемой матери детей министра обороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. 

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Ведомство заявило, что Каминскас должен быть лишен гражданства, поскольку имеет российский паспорт, нарушая законодательство Литвы. Факт получения им гражданства РФ подтверждается выпиской из реестра юридических лиц страны-оккупанта.

"Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить национальную безопасность. Поэтому при расследовании сложных дел по определению гражданства мы активизировали сотрудничество между ответственными учреждениями, а также внесли предложения по ужесточению правового регулирования процедур иммиграции и проверки на гражданство", — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Литовский канал LRT со ссылкой на собственный отдел журналистских расследований сообщает, что Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой.

Она является бывшей "подругой" Сергея Шойгу, от которого у нее двое детей. У самих Каминскасов двое собственных детей.

Читайте также: В Вильнюсе сносят памятники СССР. Пророссийские активисты угрожают нападением РФ на Литву

Дмитро Гриниченко
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Россия лишение гражданства литва сергей шойгу
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