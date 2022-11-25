Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Spiegel.

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"Мы должны расширить нашу поддержку Украины: системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним обмундированием – всем, о чем просят украинцы", – заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: "У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны".

Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что сейчас в приоритете – укрепление ПВО, особенно на фоне массированных ракетных атак РФ по объектам энергоснабжения Украины, из-за чего украинцы временно остаются без света, воды, тепла и связи.

Сегодня премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за неудач на поле боя россияне распространяют свои обстрелы на критические гражданские объекты в западном направлении, поэтому риск инцидентов, подобных падению ракет в Польше, будет расти.

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Оксана Житнюк

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