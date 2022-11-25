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Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 20:07
Президент Литвы: Мы должны расширить военную поддержку Украины и дать все, о чем просят - Фото
Гитанас Науседа (фото - EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников к увеличению военной помощи Украине и усилению давления на Москву, в том числе санкционного. Об этом он сказал после встречи со своими коллегами Анджеем Дудой (Польша), Эгилсом Левитсом (Латвия) и Клаусом Йоханнисом (Румыния) в литовском городе Каунас, передает Spiegel.

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"Мы должны расширить нашу поддержку Украины: системами ПВО, вооружением, военной техникой, зимним обмундированием – всем, о чем просят украинцы", – заявил Науседа.

Он также подчеркнул, что Европа должна продолжать вводить санкции против РФ: "У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны".

Главы четырех стран ЕС встречались для обсуждения вопросов безопасности и обороны, укрепления восточного фланга НАТО.

  • Украинские власти неоднократно подчеркивали, что сейчас в приоритете – укрепление ПВО, особенно на фоне массированных ракетных атак РФ по объектам энергоснабжения Украины, из-за чего украинцы временно остаются без света, воды, тепла и связи.
  • Сегодня премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что из-за неудач на поле боя россияне распространяют свои обстрелы на критические гражданские объекты в западном направлении, поэтому риск инцидентов, подобных падению ракет в Польше, будет расти. 

Читайте также: Россия добивается не мира, а передышки, чтобы снова напасть – главы МИД Украины и Британии

Оксана Житнюк
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санкции война пво литва военная помощь Гитанас Науседа
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