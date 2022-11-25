Российская "борьба с мирным населением" двигается на запад – премьер Литвы

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что из-за неудач на поле боя россияне распространяют свои обстрелы критических гражданских объектов в западном направлении, поэтому риск инцидентов, подобных падению ракет в Польше, будет расти. Об этом она сказала в интервью Укринформу.

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"Важно, что Россия плохо справляется на поле боя благодаря героическим действиям украинской армии, поэтому они решили воевать с гражданскими. И эта борьба с мирным населением движется в западном направлении. Риск подобных инцидентов будет расти, поскольку Россия нацелена на энергетическую инфраструктуру, в том числе на западных границах Украины", – сказала Шимоните.

На ее взгляд, НАТО должна усилить свои способности, также необходимо усилить способность Украины защищать свое небо. Шимоните убеждена: чем лучше системы противовоздушной обороны будут у Украины, тем меньше будут риски для нее и соседних стран.

Премьер напомнила официальную позицию Польши и НАТО о том, что в инциденте с ракетами на территории Польши виновата Россия, потому что именно она развязала войну против Украины.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Вадим Ребрина

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