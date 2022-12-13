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Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки Abrams и Leopard – советское оружие на исходе

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 15:48
Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки Abrams и Leopard – советское оружие на исходе - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Сегодня, 13 декабря, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине современные системы вооружения, лучше всего – танки Abrams и Leopard, поскольку запасы оружие советского производства заканчиваются у всех. Об этом сообщает Kauno Diena.

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"Оружие советской разработки заканчивается не только в Украине, но и везде. Такое оружие и боеприпасы больше не производятся или производятся в очень малых количествах", – сказал Ландсбергис в Вильнюсе.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что в такой ситуации Украина может столкнуться с базовой нехваткой боеприпасов, поэтому ей необходимо поставить новые виды оружия.

"Лучшие новые виды вооружения, которые могут быть поставлены сейчас – это западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams", – заявил Ландсбергис.

По словам главы литовской дипломатии, фронт на востоке Украины не движется.

"Ситуация сложная... Много шума, мало движения", – сказал Ландсбергис.

Он добавил, что, по мнению военных экспертов, танки Abrams и Leopard могли бы изменить ситуацию и позволили бы сдвинуть фронт и продолжить наступление.

"Танки, произведенные в западных странах, используют стандартизированные боеприпасы. Если одна страна предоставляет танки, любая другая страна может предоставить боеприпасы", – заявил литовский политик.

По его словам, Украине также нужны ракеты большой дальности и авиация.

  • Ранее сегодня с аналогичным заявлением выступил глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер. Он заявил, что Силы обороны Украины рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО. 

Читайте также: "10 000 снарядов хватит на два дня". В Берлине бьют тревогу – на складах мало боеприпасов

Наталія Медведєва
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война танки военная помощь Leopard Габриэлюс Ландсбергис Abrams
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