Глава МИД Литвы призвал дать Украине танки Abrams и Leopard – советское оружие на исходе
Сегодня, 13 декабря, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине современные системы вооружения, лучше всего – танки Abrams и Leopard, поскольку запасы оружие советского производства заканчиваются у всех. Об этом сообщает Kauno Diena.
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"Оружие советской разработки заканчивается не только в Украине, но и везде. Такое оружие и боеприпасы больше не производятся или производятся в очень малых количествах", – сказал Ландсбергис в Вильнюсе.
Глава МИД Литвы подчеркнул, что в такой ситуации Украина может столкнуться с базовой нехваткой боеприпасов, поэтому ей необходимо поставить новые виды оружия.
"Лучшие новые виды вооружения, которые могут быть поставлены сейчас – это западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams", – заявил Ландсбергис.
По словам главы литовской дипломатии, фронт на востоке Украины не движется.
"Ситуация сложная... Много шума, мало движения", – сказал Ландсбергис.
Он добавил, что, по мнению военных экспертов, танки Abrams и Leopard могли бы изменить ситуацию и позволили бы сдвинуть фронт и продолжить наступление.
"Танки, произведенные в западных странах, используют стандартизированные боеприпасы. Если одна страна предоставляет танки, любая другая страна может предоставить боеприпасы", – заявил литовский политик.
По его словам, Украине также нужны ракеты большой дальности и авиация.
- Ранее сегодня с аналогичным заявлением выступил глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер. Он заявил, что Силы обороны Украины рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО.
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