В Вильнюсе сносят памятники СССР. Пророссийские активисты угрожают нападением РФ на Литву

В Вильнюсе продолжают сносить советские памятники, во время демонтажа пророссийские активисты угрожали нападением России на Литву. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на местное телевидение.

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На Антакальнисском кладбище литовской столицы идут работы по сносу и вывозу советских скульптур — присматривавший за скульптурами 40 лет скульптор сказал, что рано или поздно они все равно бы упали.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что символы советской идеологии не имеют ничего общего с захоронениями, а сам демонтаж законен и обоснован. Он назвал решение о сносе верным.

С мнением властей не согласились пророссийские активисты.

"При чем тут вся война. Я этого не понимаю, здесь лежат погибшие и тут все разрушается. Давайте все монументы снесем. Какая разница", – сказал активист, который назвал себя Дмитрием.

Он заявил, что снос памятников — это "провокация, чтобы обострить ситуацию с Россией и в Литву как можно скорее приехали российские танки".

Скульптор Чесловас Ковалюнас, который много лет присматривал за памятниками, сказал, что их можно было оставить, достаточно было приделать к ним табличку с соответствующим текстом, напоминающим об их значении.

Одновременно он заявил, что стелы были сделаны из украинского камня, который неустойчив для литовского климата, а поэтому долго бы они не простояли.

"В камне много микроскопических трещин. 40 лет вода и лед делали свое дело, расширили трещины. Сейчас мы анализируем, насколько повреждены скульптуры", — резюмировал Ковалюнас.

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Дмитро Гриниченко

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