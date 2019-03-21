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21.03.2019, 21:52

Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой

Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой - Фото
Фото: depositphotos.com

Это решение обусловлено агрессией Кремля в отношении Украины

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Власти Польши отказались приглашать делегацию из России на церемонию по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает Голос Америки.

Россия не приглашена на сентябрьские памятные мероприятия из-за ее агрессивных действий в Украине, заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский.

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По словам Щерского, церемония пройдет в обществе стран, с которыми Польша тесно сотрудничает в целях обеспечения мира, основанного на уважении международного законодательства, суверенитета стран и их территории.

В МИД РФ заявили, что восприняли решение польских властей "с недоумением", и обвинил правительство страны в попытках переписать историю в угоду политическим приоритетам.

17 сентября 1939 года на территорию Польши вторглись советские войска, Польша считает это предательством.

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Теги: польша, Вторая мировая война
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