Польша не пригласила Россию на годовщину начала Второй мировой

Фото: depositphotos.com

Власти Польши отказались приглашать делегацию из России на церемонию по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает Голос Америки.

Россия не приглашена на сентябрьские памятные мероприятия из-за ее агрессивных действий в Украине, заявил представитель президента Польши Кшиштоф Щерский.

Реклама

По словам Щерского, церемония пройдет в обществе стран, с которыми Польша тесно сотрудничает в целях обеспечения мира, основанного на уважении международного законодательства, суверенитета стран и их территории.

В МИД РФ заявили, что восприняли решение польских властей "с недоумением", и обвинил правительство страны в попытках переписать историю в угоду политическим приоритетам.

17 сентября 1939 года на территорию Польши вторглись советские войска, Польша считает это предательством.

Читайте также: Президент Польши высказался о присутствии НАТО в Черном море