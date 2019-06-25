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25.06.2019, 19:10

Польша объяснила РФ отказ пригласить на юбилей 2-й мировой войны

Польша объяснила РФ отказ пригласить на юбилей 2-й мировой войны - Фото
Яцек Чапутович (фото - president.gov.ua)

Россия начинала войну как союзник Гитлера

В начале второй мировой войны Россия действовала как союзник Гитлера. Об этом сказал министр юстиции Польши Яцек Чапутович, объясняя главе МИД РФ Сергею Лаврову неприглашение российских представителей на торжества, посвященные 80-летию начала второй мировой войны. Об этом Чапутович сказал в интервью изданию Sieci.

В частности, Чапутович отметил, что приглашения получили страны НАТО, страны Европейского Союза и страны Восточного партнерства.

"Мы хотим отпраздновать эту дату в нашей европейской группе. Более того, 1 сентября 1939 года Россия не была участником войны, но в контексте пакта Риббентропа-Молотова определенным образом развязала руки Гитлера. А затем 17 сентября Россия вступила в войну как союзник Гитлера, совершив агрессию против Польши", - пояснил министр.

Далее Чапутович добавил, что в январе 2020 года в Польше будут отмечать 75-летие освобождения лагеря Освенцим, и в этом случае визит российской делегации будет оправданным.

3 июня сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны. Такое же приглашение получит президент США Дональд Трамп

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Теги: Яцек Чапутович, Сергей Лавров, польша, Вторая мировая война
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