Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Фото: twitter.com/DoRzeczy_pl

В Польше планируют построить искусственный остов в Калининградском заливе, площадь которого составит более 180 гектар. Об этом сообщает Onet.

По данным издания, остров будет создан в территориальных водах Польши в Калининградском заливе. Для его строительства используют грунт, который будет извлечен при строительстве судоходного канала через Вислинскую косу.

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"Судоходный канал через Вислинскую косу будет 1,3 км в длину, глубиной 5 м и максимальной шириной 120 м. Через него в порт в Эльблонг смогут проходить суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 м", - отмечается в сообщении.

Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 м, его высота составит 2-3 м над уровнем моря.

Работы по строительству будут финансироваться из бюджета, их стоимость оценивается в 880 млн злотых.

Строительство острова будет осуществляться согласно принятой правительством Польши программе строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016-2022 годах.

Отмечается, что пока не предусматривается использование острова в туристических целях.

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