Украина и Польша хотят удвоить число пунктов пропуска на границе

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Количество пунктов совместного таможенного и пограничного контроля могут увеличить до восьми

Реклама

Реклама

Количество пунктов пропуска на украинско-польской границе может увеличиться в два раза. Такие перспективы расширения инфраструктуры обсудили министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает ZN.ua.

Стороны обсудили возможность расширения количества пунктов совместного таможенного и пограничного контроля до восьми.

4 октября сообщалось, что министр иностранных дел Украины инициирует заседание украинско-польского совета из-за очередей на пунктах пропуска на границе. Причина того, что машины вынуждены стоять в очередях - низкое выполнение условий меморандума между Украиной и Польшей, считают в МИД. Речь идет о системе, которая определяет оптимальное количество авто, которое принимает каждая сторона за смену.

25 сентября в пунктах пропуска Львовской области на украинско-польской границе образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.