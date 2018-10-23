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23.10.2018, 22:41

Украина и Польша хотят удвоить число пунктов пропуска на границе

Украина и Польша хотят удвоить число пунктов пропуска на границе - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Количество пунктов совместного таможенного и пограничного контроля могут увеличить до восьми

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Количество пунктов пропуска на украинско-польской границе может увеличиться в два раза. Такие перспективы расширения инфраструктуры обсудили министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает ZN.ua.

Стороны обсудили возможность расширения количества пунктов совместного таможенного и пограничного контроля до восьми.

4 октября сообщалось, что министр иностранных дел Украины инициирует заседание украинско-польского совета из-за очередей на пунктах пропуска на границе. Причина того, что машины вынуждены стоять в очередях - низкое выполнение условий меморандума между Украиной и Польшей, считают в МИД. Речь идет о системе, которая определяет оптимальное количество авто, которое принимает каждая сторона за смену.

25 сентября в пунктах пропуска Львовской области на украинско-польской границе образовались очереди в целом из 400 легковых и 460 грузовых автомобилей.

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Теги: польша, пункт пропуска, павел климкин
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