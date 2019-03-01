Польша вложит $50 млрд в армию

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Власти Польши намерены вложить почти $50 млрд в модернизацию своих вооруженных сил. Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на правительство Польши.

Финансовые вложения в оборону правительство называет рекордными. "Это, безусловно, большой вызов, но также шанс на развитие оборонительных возможностей польской армии", - отметил польский министр обороны Мариуш Блащак, подписавший план модернизации.

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По словам Блащака, план учитывает актуальные проблемы, стоящие перед Польшей, включая укрепление восточного фланга страны, являющееся также укреплением восточного фланга всего НАТО.

План, среди прочего, предусматривает закупку 32 самолетов новейших поколений.

$48,9 млрд будут потрачены уже к 2026 году, однако потребности армии намного выше, предупредил министр обороны.

Ранее Польша объявила, что купит у США 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMARS и амуницию на сумму $414 млн.