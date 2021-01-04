Польские спецслужбы раскрыли антиисламскую группу и предотвратили теракт в мечети

В польском Щецине Агентство внутренней безопасности заявило о раскрытии группы, участники которой якобы планировали теракт в мечети и выступали за предотвращение "исламизации" Польши. Об этом сообщает tvn24.pl.

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По информации следствия, двое подозреваемых собирались атаковать "конкретный религиозный объект исламского сообщества". Их обвиняют в подготовке ко взрыву, который поставил бы под угрозу жизнь и здоровье многих людей и имущество в крупных размерах.

Как сообщается, участники группы также планировали "распространить отравляющие вещества среди определенных людей".

Третьему подозреваемому инкриминируют незаконное хранение взрывчатых веществ.

Полькие следователи заявляют, что один из подозреваемых создал антиисламский манифест, в котором призывал к преследованиям приезжающих в Польшу.

По словам представителя польского АНБ, подозреваемые выражали крайне правые взгляды, а один из них публично говорил о необходимости уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений и ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий.

Как отмечается, в ходе обысков в помещениях, принадлежащих подозреваемых, были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный пистолет-пулемет, боеприпасы и наркотики.

Дело будет рассматривать Окружной суд Варшавы. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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Наталия Медведева

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