Макрон предъявил ультиматум мусульманам Франции: требует принять республиканские ценности

Во Франции намерены контролировать посещение школ детьми из мусульманских семей и наказывать родителей, которые препятствуют этому

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от мусульманских лидеров принять "хартию республиканских ценностей", в которой они должны будут отказаться от политического ислама и иностранного влияния. Об этом сообщает BBC.

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В обращении к Французский совету мусульманской веры (CFCM) Макрон отметил, что лидеры мусульман должны подписать хартию в 15-дневный срок.

CFCM согласился создать Национальный совет имамов. Он будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана.

В хартии будет указано, что ислам является религией, а не политическим движением, также будет запрещено "иностранное вмешательство" в деятельность мусульманских групп.

Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он назвал "исламистским сепаратизмом" во Франции. Уже подготовлен законопроект, который ограничивает домашнее обучение детей, позволяет контролировать посещение ими школы и вводит наказание для родителей, которые препятствуют обучению детей в школах.

"Мы должны спасти наших детей от лап исламистов", – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Справка. Во Франции государственный секуляризм занимает центральное место в национальной идентичности. Свобода выражения мнения в школах и других общественных местах – часть этих ценностей, и ограничение их для защиты чувств определенных религиозных верующих рассматривается как подрыв национального единства.

2 сентября 2020 года Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом". После этого в мусульманских странах прошли акции протеста против политики Франции.

Вадим Ребрина

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