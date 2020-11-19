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Макрон предъявил ультиматум мусульманам Франции: требует принять республиканские ценности

19.11.2020, 20:49
Макрон предъявил ультиматум мусульманам Франции: требует принять республиканские ценности - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: Guillaume Horcajuelo/EPA)

Во Франции намерены контролировать посещение школ детьми из мусульманских семей и наказывать родителей, которые препятствуют этому

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал от мусульманских лидеров принять "хартию республиканских ценностей", в которой они должны будут отказаться от политического ислама и иностранного влияния. Об этом сообщает BBC.

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В обращении к Французский совету мусульманской веры (CFCM) Макрон отметил, что лидеры мусульман должны подписать хартию в 15-дневный срок.

CFCM согласился создать Национальный совет имамов. Он будет выдавать имамам официальную аккредитацию, которая может быть отозвана.

В хартии будет указано, что ислам является религией, а не политическим движением, также будет запрещено "иностранное вмешательство" в деятельность мусульманских групп.

Макрон также объявил о новых мерах по борьбе с тем, что он назвал "исламистским сепаратизмом" во Франции. Уже подготовлен законопроект, который ограничивает домашнее обучение детей, позволяет контролировать посещение ими школы и вводит наказание для родителей, которые препятствуют обучению детей в школах.

"Мы должны спасти наших детей от лап исламистов", – заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Справка. Во Франции государственный секуляризм занимает центральное место в национальной идентичности. Свобода выражения мнения в школах и других общественных местах – часть этих ценностей, и ограничение их для защиты чувств определенных религиозных верующих рассматривается как подрыв национального единства.
Вадим Ребрина
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