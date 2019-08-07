Польские ведомства не справляются с наплывом мигрантов

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В Польше воеводские управления не справляются с обслуживанием растущего количества иностранцев, которые хотят легализовать свое нахождение в стране. Об этом говорится в последнем отчете Верховной палаты контроля, передает Радио Польша.

"Причина – в проблемах с персоналом в управлениях и недостаточное финансирование их деятельности", - сказала спикер Палаты Ксения Мацьчак.

По ее словам, срок легализации лиц, которые приезжает из-за границы, за четыре года вырос более чем в три раза – с 64 до 206 дней. В крайнем случае, добавила она, иностранец ждал решения более трех лет.

При этом, максимальный срок выдачи удостоверений на проживание – до 90 дней, в связи с чем иностранцы подают жалобы.

По словам представителя Палаты, с мая 2014-го по ноябрь 2018-го административные воеводские суды приняли 115 приговоров, которые подтверждают бездеятельность ведомств или затянутость процессов легализации.

4 июля руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно полтора миллиона.