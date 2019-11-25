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Польскую студентку наказали в вузе за оскорбление украинки: видео

Польскую студентку наказали в вузе за оскорбление украинки: видео - Фото
Фото: depositphotos.com
25.11.2019, 15:33

Польская студентка в Ольштыне неполиткорректно высказалась в адрес украинки, но затем назвала это "шуткой"

Студентку Варминско-Мазурского университета в Ольштыне отстранили от учебы якобы из-за ксенофобских высказываний в адрес украинки. Об этом сообщает Wprost.

Руководству университета попалась видеозапись, которую студентка разместила в интернете. Она на камеру возмущалась тем, что украинка якобы заняла одно из ее двух мест в поезде. "Я заплатила за два места, чтобы было куда положить ноги, потому что могу себе это позволить. И если эти украинские к**вы не могут себе позволить такие вещи - нечего сюда ездить", - заявила она.

В прокуратуру было направлено уведомление о возможном преступлении, сообщает издание.

В качестве оправдания студентка сняла еще один ролик, где заявила, что пошутила и не поддерживает национализм и дискриминацию, назвав себя "просто тупой".

Университет выступил с официальным заявлением, где сообщил, что открыто дисциплинарное производство, и в вузе "никогда не будет места проявлениям расистского, ксенофобского или презрительного поведения по отношению к людям иного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных". 

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