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Помогут поезда. Ученые нашли новый способ прогноза землетрясений

Помогут поезда. Ученые нашли новый способ прогноза землетрясений - Фото
Иллюстративное фото: Укрзализниця
27.08.2019, 22:10

Колебания почвы от поездов можно использовать для зондирования коры до глубины в несколько километров

Ученые из Франции, Бельгии и США под руководством Флорана Бренже из Университета Гренобль-Альп обнаружили, что колебания почвы, создаваемые прохождением тяжелых железнодорожных составов, можно использовать для зондирования коры до глубины в несколько километров. Это позволяет обнаружить резкие изменения скорости распространения сейсмических волн вблизи разломов, которое связывают со скорым землетрясением. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Geophysical Research Letters.

Отмечается, что исследователи давно знали, что тяжелые грузовые поезда порождают сейсмический шум, однако до недавнего времени считалось, что он способен проникать лишь на небольшие расстояния вглубь.

В 2018 году появилась статья, в которой описывалось успешная регистрация вызванных поездом колебаний земли на расстоянии в десятки километров от железной дороги. Это потенциально позволяет использовать шум поездов в качестве источника в методе сейсмической интерференции.

В качестве тестового полигона авторы новой работы использовали область около разлома Сан-Хасинто в Калифорнии.

Исследователи собираются развернуть область покрытия детекторов как минимум на почти всей территории системы разломов Сан-Андреас. Потенциально, при увеличении их чувствительности станет возможным также использование шума грузовиков и автомобилей, что радикально увеличит подходящую для мониторинга территорию.

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