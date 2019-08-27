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Оптимисты vs пессимистов. Кто может прожить дольше - ученые

Оптимисты vs пессимистов. Кто может прожить дольше - ученые - Фото
Фото: depositphotos.com
27.08.2019, 10:10

По данным исследования ученых Бостонского университета, оптимистам легче контролировать свои эмоции и они более защищены от стресса

Американские исследователи пришли к выводу, что оптимисты имеют больше шансов прожить "исключительно долгую" жизнь - более 85 лет. Об этом сообщает BBC News Украина.

Специалисты предположили, что оптимистам легче контролировать свои эмоции и они более защищены от стресса.

В исследовании принимали участие две группы людей, которых привлекали к другим исследований - 70000 женщин и около 1500 мужчин.

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Ученые изучали как их уровень жизненного оптимизма, так и общее состояние здоровья и образ жизни.

"Выяснилось, что самые оптимистичные мужчины и женщины имеют прогнозируемую продолжительность жизни на 11-15% больше, чем наименее оптимистично настроенные участники исследования", - отмечается в сообщении.

По мнению ученых, вероятность того, что представители первой группы доживут до 85 лет намного выше.

"Наши результаты показывают, что повышение уровня оптимизма может способствовать долголетию и здоровому старению", - отметила одна из авторов исследования, профессор Левина Ли из Медицинской школы Бостонского университета.

Она уточнила, что причины, почему оптимистичные люди живут дольше - до сих пор остается темой для дискуссий.

"Более здоровый образ жизни и низкий уровень депрессий хоть и объясняют наши выводы, но только частично. Данные других исследований говорят о том, что более оптимистичные люди, как правило, имеют цели и уверенность в их достижении, более эффективные в решении проблем и лучше могут регулировать свои эмоции в стрессовых ситуациях", - добавила Ли.

Профессор Брюс Худ, который преподает в Бристольском университете курс "Наука о счастье", говорит, что новое исследование стало еще одним доказательством преимуществ позитивного мышления.

"Думаю, одна из причин - именно то, что оптимисты лучше справляются со стрессом. Стресс оказывает влияние на иммунную систему, поэтому существует вероятность того, что организм оптимиста лучше борется с инфекциями", - объяснил он.

  • 21 августа ученые из Института биологии общества Макса Планка разработали анализ крови, который, по их словам, может приблизительно определить риск смерти в следующие 10 лет.

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