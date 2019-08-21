Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые создали "прогнозирующий" смерть анализ крови

Ученые создали "прогнозирующий" смерть анализ крови - Фото
Фото: pixabay.com
21.08.2019, 13:26

Точность такого анализа крови составляет примерно 83%

Ученые из Института биологии общества Макса Планка разработали анализ крови, который, по их словам, может приблизительно определить риск смерти в следующие 10 лет. Об этом говорится в исследовании

До этого врачи могли плюс-минус предсказать риск смерти пациента только в ближайший год, основываясь на показателях кровяного давления и уровне холестерина. 

Медики провели исследование среди 44 000 человек в возрасте от 18 до 109 лет. 

Читайте также: Женщины извлекают выгоду из нескольких браков - исследование

Они оценили риск преждевременной смерти участников на основе общепринятых факторов: индекс массы тела, артериальное давление, холестерин, потребление алкоголя и курение, вероятность развития рака или болезней сердца. 

В каждом конкретном случае исследование продолжалось от двух до 16 лет. За время исследования умерли 5512 участников. 

Ученые искали метаболические биомаркеры, которые были выше в крови у долгожителей.  В результате были выявлены 14 биомаркеров, которые, по данным ученых, влияют на шанс долгой жизни. Эти биомаркеры служат индикаторами состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений и прочее. 

Анализ характеристик показал, что 83% биомаркеров были точными в предсказании того, умрет ли человек в ближайшие 10 лет. Традиционные методы оценки равняются 78%.

Теперь исследователи планируют проверить свои выводы, выражая надежды на то, что результаты позволят внедрить анализ крови, который поможет контролировать лечение пациента. 

Ученые предупреждают, что в результате исследований самыми заинтересованными в предсказании риска смерти могут оказаться не врачи, а страховые компании. 

Читайте также: Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые

Напишите нам
наука ученые здоровье анализ крови
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 