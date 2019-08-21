Ученые создали "прогнозирующий" смерть анализ крови

Фото: pixabay.com

Ученые из Института биологии общества Макса Планка разработали анализ крови, который, по их словам, может приблизительно определить риск смерти в следующие 10 лет. Об этом говорится в исследовании.

До этого врачи могли плюс-минус предсказать риск смерти пациента только в ближайший год, основываясь на показателях кровяного давления и уровне холестерина.

Медики провели исследование среди 44 000 человек в возрасте от 18 до 109 лет.

Читайте также: Женщины извлекают выгоду из нескольких браков - исследование

Они оценили риск преждевременной смерти участников на основе общепринятых факторов: индекс массы тела, артериальное давление, холестерин, потребление алкоголя и курение, вероятность развития рака или болезней сердца.

В каждом конкретном случае исследование продолжалось от двух до 16 лет. За время исследования умерли 5512 участников.

Ученые искали метаболические биомаркеры, которые были выше в крови у долгожителей. В результате были выявлены 14 биомаркеров, которые, по данным ученых, влияют на шанс долгой жизни. Эти биомаркеры служат индикаторами состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений и прочее.

Анализ характеристик показал, что 83% биомаркеров были точными в предсказании того, умрет ли человек в ближайшие 10 лет. Традиционные методы оценки равняются 78%.

Теперь исследователи планируют проверить свои выводы, выражая надежды на то, что результаты позволят внедрить анализ крови, который поможет контролировать лечение пациента.

Ученые предупреждают, что в результате исследований самыми заинтересованными в предсказании риска смерти могут оказаться не врачи, а страховые компании.

Читайте также: Музыка. Хэви-метал полезен для здоровья - ученые