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Женщины извлекают выгоду из нескольких браков - исследование

Женщины извлекают выгоду из нескольких браков - исследование - Фото
Беременная женщина (фото - Pixabay)
16.08.2019, 13:36

Ученые проводили исследования в восточной Африке

Ученые из Калифорнийского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили, что женщины извлекают выгоду из нескольких браков, а мужчины — наоборот. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал журнал The Royal Society.

Исследователи проанализировали данные, охватывающие 20-летний период для около 2 000 женщин народа пимбве, проживающих в Западной Танзании.

Работа охватывала людей старше 11 лет. Ученые объяснили это тем, что 11 лет - самый ранний известный в группе возраст появления первого ребенка.

Исследователи обнаружили, что женщины, вступившие в брак несколько раз, имели больше выживших детей, чем те, которые вышли замуж лишь однажды. При этом у мужчин, вступивших в брак несколько раз, было меньше выживших детей, чем у мужчин, женившихся однажды.

Ученые признают, что они не могут объяснить, почему существуют такие различия. По их мнению, стратегии спаривания у женщин сложнее, чем предполагалось ранее. 

Ранее предполагалось, что мужчины размножаются эффективнее женщин. 

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наука исследование здоровье беременность
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