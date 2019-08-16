Женщины извлекают выгоду из нескольких браков - исследование

Беременная женщина (фото - Pixabay)

Ученые из Калифорнийского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили, что женщины извлекают выгоду из нескольких браков, а мужчины — наоборот. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал журнал The Royal Society.

Исследователи проанализировали данные, охватывающие 20-летний период для около 2 000 женщин народа пимбве, проживающих в Западной Танзании.

Работа охватывала людей старше 11 лет. Ученые объяснили это тем, что 11 лет - самый ранний известный в группе возраст появления первого ребенка.

Исследователи обнаружили, что женщины, вступившие в брак несколько раз, имели больше выживших детей, чем те, которые вышли замуж лишь однажды. При этом у мужчин, вступивших в брак несколько раз, было меньше выживших детей, чем у мужчин, женившихся однажды.

Ученые признают, что они не могут объяснить, почему существуют такие различия. По их мнению, стратегии спаривания у женщин сложнее, чем предполагалось ранее.

Ранее предполагалось, что мужчины размножаются эффективнее женщин.