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13.05.2019, 22:27

Помощник папы Римского разозлил главу МВД Италии

Помощник папы Римского разозлил главу МВД Италии - Фото
Кардинал Конрад Краевский ( фото - EPA)

Кардинал Краевский вернул подачу электричества в здание, где поселились бездомные

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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини разозлился на кардинала Ватикана, который забрался в канализационный люк, чтобы снять пломбы с опечатанных счетчиков и восстановить подачу электричества для сквоттеров в государственном здании, противопоставив крайне правую итальянскую политику гуманитарной программе папы Франциска. Об этом сообщает AP.

Теперь Сальвини настаивает на том, чтобы Краевский заплатил 300 000 евро в счет погашения счетов за электричество этого здания, заявив, что иначе итальянцы, которые платят за электричество, почувствуют себя "дураками".

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Местные СМИ встали на сторону кардинала, назвав его поступок жестом человечности.

Краевский сказал, что готов оплатить счет, а также не против оплатить и счет Сальвини.

Кардинал Краевский известен тем, что лично доставляет горячую еду и спальные мешки бездомным Рима.

1 марта министр внутренних дел Италии, вице-премьер и лидер ультраправой партии Лига Маттео Сальвини заявил, что Италии следует открыть публичные дома, которые были закрыты по знаковому закону 1958 года.

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Теги: конрад краевский, Маттео Сальвини, Ватикан, италия, бездомные
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