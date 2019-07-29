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Помпео говорит, что его не пускают в Иран

Помпео говорит, что его не пускают в Иран - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)
29.07.2019, 09:41

Госсекретарь США не против, чтобы его иранский коллега выступил на ТВ в США, и сетует, что ему не хотят позволить сделать то же самое в Иране

Глава Государственного департамента США Майкл Помпео утверждает, что собирался съездить на переговоры в Тегеран и выступить там по местному ТВ, но власти Ирана на эту идею ответили отказом. Об этом госсекретарь США пишет у себя в Twitter.

"Я недавно предложил поехать в Тегеран и прямо поговорить с иранском народом. Но режим не принял мое предложение", - сетует Помпео.

Он пишет, что официальный Вашингтон не боится того, чтобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф приехал в Америку, где у него будет право говорить свободно и без цензуры.

"Неужели положение режима (де-факто руководителя Ирана аятоллы Али) Хаменеи настолько плохо, что он не в может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если люди там услышат правду - целиком и без цензуры?" - резюмировал Помпео.

Год назад Зариф отмахнулся от угроз президента США Дональда Трампа и посоветовал ему "быть осторожнее". По словам главы МИД Ирана, их народ "слышит такие угрозы уже 40 лет". Более того, министр назвал прошлые угрозы США в адрес Ирана "более цивилизованными".

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Майкл Помпео Иран
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