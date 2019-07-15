Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.07.2019, 07:49

Президент Ирана назвал условия возврата к ядерной сделке

Президент Ирана назвал условия возврата к ядерной сделке - Фото
Фото: EPA

Хасан Рухани потребовал снять санкции против Ирана

Иран готов к переговорам с США, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что открыта для переговоров с Ираном по соглашению по вопросам ядерной безопасности. Однако Иран поставил любые переговоры в зависимость от первой возможности экспортировать столько же нефти, сколько он делал до того, как США вышли из ядерного договора с мировыми государствами в мае 2018 года.

"Мы всегда верили в переговоры ... если они снимают санкции, прекращают навязанное экономическое давление и возвращаются к соглашению, мы готовы вести переговоры с США сегодня, прямо сейчас и в любом месте", - отметил Рухани.

Тегеран заявил о намерении 7 июля отказаться от соблюдения еще нескольких пунктов ядерной сделки. В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

24 июня президент США заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: США, санкции, дональд трамп, Иран, ядерная сделка, условия, хасан рухани
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 