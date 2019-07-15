Президент Ирана назвал условия возврата к ядерной сделке

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Иран готов к переговорам с США, если Вашингтон отменит санкции и вернется к заключенной ядерной программе 2015 года. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что открыта для переговоров с Ираном по соглашению по вопросам ядерной безопасности. Однако Иран поставил любые переговоры в зависимость от первой возможности экспортировать столько же нефти, сколько он делал до того, как США вышли из ядерного договора с мировыми государствами в мае 2018 года.

"Мы всегда верили в переговоры ... если они снимают санкции, прекращают навязанное экономическое давление и возвращаются к соглашению, мы готовы вести переговоры с США сегодня, прямо сейчас и в любом месте", - отметил Рухани.

Тегеран заявил о намерении 7 июля отказаться от соблюдения еще нескольких пунктов ядерной сделки. В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

24 июня президент США заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения.