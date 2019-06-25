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25.06.2019, 20:22

Ядерная сделка. Иран намерен обогащать уран до высокого уровня

Ядерная сделка. Иран намерен обогащать уран до высокого уровня - Фото
Али Хаменеи (фото - пресс-служба аятоллы)

По мнению Тегерана, европейские партнеры по соглашению сделали недостаточно для его спасения

Тегеран заявил о намерении 7 июля отказаться от соблюдения еще нескольких пунктов ядерной сделки. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, европейские партнеры по соглашению сделали недостаточно, чтобы спасти этот договор.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Одновременно иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения.

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Теги: Иран, ядерная сделка
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