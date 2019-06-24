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24.06.2019, 20:04

Трамп заявил о введении санкций против верховного лидера Ирана

Трамп заявил о введении санкций против верховного лидера Ирана - Фото
Али Хаменеи (фото - ЕРА)

По словам президента США, санкции лишат Али Хаменеи доступа к финансовым ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает Bloomberg.

По его словам, санкции лишат Хаменеи доступа к финансовым ресурсам.

"Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал Трамп.

Ранее Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. 

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Теги: али хаменеи, санкции, дональд трамп, Иран
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