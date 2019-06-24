Трамп заявил о введении санкций против верховного лидера Ирана

Али Хаменеи (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает Bloomberg.

По его словам, санкции лишат Хаменеи доступа к финансовым ресурсам.

"Верховный лидер Ирана - тот, кто в конечном итоге несет ответственность за враждебное поведение режима", - сказал Трамп.

Ранее Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.